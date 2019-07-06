Президент США Дональд Трамп допустил существование НЛО (неопознанных летающих объектов). Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Что ж, я не хочу вдаваться в это. Но лично я сомневаюсь в существовании НЛО. Я сам не верю, но, знаете ли, я думаю, что всякое возможно", - заявил политик в беседе с телеведущим Такером Карлсоном (Tucker Carlson).

Журналист напомнил Трампу о случаях, когда пилоты Военно-морских сил США наблюдали во время полетов странные объекты. Президент США согласился, что действительно есть люди, которые клянутся, что видели нечто подобное.

На вопрос ведущего о том, правда ли, что на одной из военно-воздушных баз США хранятся обломки НЛО, глава государства ответил, что не располагает подобными данными.

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