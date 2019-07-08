Житель Сиднея (Австралия) очень удивился, заметив в небе тёмный объект, летавший примерно на 200-метровой высоте, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Очевидец считает, что НЛО был 3-метровым, но он не очень уверен в точности размера. Впрочем, автор видеоролика, снятого на смартфон, считает, что эта "штука" была всё равно больше, чем дрон.

Кроме того, объект, который через пару минут просто исчез, не производил никакого шума, что тоже не свойственно обычным радиоуправляемым дронам. Любителям таинственных происшествий теперь остаётся только гадать, что же именно запечатлел очевидец.

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