Власти Соединенных Штатов призывают Китай освободить гражданина этой страны Хуан Ци, который ранее был приговорен к 12 годам лишения свободы за разглашение государственной тайны. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Госдепартамента США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены тем, что онлайн-активист Хуан Ци был приговорен к 12 годам тюрьмы", - отмечается в документе. "Мы призываем Китай немедленно освободить Хуан Ци и позволить ему встретиться со своей семьей, а также как можно скорее оказать ему медицинскую и юридическую помощь. Мы также призываем Китай отменить ненужные ограничения свободы передвижения для членов его семьи и тех, кто содействовал ему", - заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Хуан Ци предстал перед судом по обвинению в умышленном разглашении секретной государственной информации, а также в ее незаконном предоставлении за рубеж. По первому обвинению он был приговорен к трем годам тюрьмы, по второму - еще к 11 годам. В соответствии с окончательным вердиктом, ему предстоит отбыть наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Детали того, чем именно занимался осужденный, к какой области повышенной секретности имел доступ, а также кому именно разгласил эти данные, не приводились.

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