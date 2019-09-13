Двух человек задержали на территории лондонского аэропорта Хитроу за попытку нарушить его работу. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает полиция Лондона.

"Два человека были задержаны по подозрению в участии в предварительном сговоре с целью нарушения... операций в аэропорту Хитроу", - говорится в заявлении полиции.

По информации издания Independent, задержанные мужчины пытались помешать работе воздушной гавани с помощью беспилотника. Целью активистов, принадлежащих к объединению Heathrow Pause, является борьба с климатическими изменениями. Они пытались обратить внимание общественности на "серьезный риск, который представляет расширение аэропорта, во времена чрезвычайной климатической и экологической ситуации".

Пятерых членов объединения задержали еще в четверг, они протестуют против строительства третьей взлетно-посадочной полосы в Хитроу. Несмотря на действия активистов, аэропорт не прерывал работу.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!