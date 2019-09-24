Тегеран считает обвинения со стороны Франции, Германии и Британии в атаке на Саудовскую Аравию "заказными" и безответственными, поскольку сделаны до расследования. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство иностранных дел Ирана.

"Сам по себе этот шаг является провокационным и деструктивным, сделанным до проведения какого-либо расследования и без предоставления каких-либо доказательств, основанным исключительно на смехотворной аргументации "другого возможного объяснения нет", - говорится в заявлении ведомства.

МИД Ирана в этой связи назвал подобный подход к обвинению "безответственным" и "заказным", преследующим политические цели, и предупредил, что подобные заявления могут привести к эскалации войны в Йемене, которая станет еще более масштабной.

Ранее лидеры Франции, Германии и Великобритании считают, что за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран, об этом говорится в совестном коммюнике.

"Для нас ясно, что Иран несет ответственность за это нападение. Другого правдоподобного объяснения нет", - говорилось в коммюнике.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.

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