Неизвестный автограф Николая Гоголя обнаружили в церковной книге в Москве, писатель оставил запись о том, что стал крестным отцом. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В Главном архивном управлении столицы обнаружили ранее неизвестный автограф Николая Гоголя. Писатель оставил в церковной книге запись о том, что стал крестным отцом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Гоголь крестил Николая Хомякова, сына поэта, философа-славянофила Алексея Хомякова и его жены Екатерины, родной сестры поэта Николая Языкова.

"Крещение состоялось 31 января 1850 года в церкви Николая Чудотворца на Песках.

В метрической книге церкви в графе "Звание, имя, отчество и фамилия восприемников" действительно значится "8-го класса чиновник Николай Васильевич Гоголь". В графе "Рукоприкладство свидетелей записи по желанию" писатель собственноручно указал: "Верность записи свидетельствую: восприемник новорожденного 8 класса Николай Васильевич Гоголь". Подлинность подписи подтверждают написание букв и характерный росчерк в конце фамилии, которые совпадают с уже известными автографами писателя", - отмечается в материале.

Специалисты и ранее знали о присутствии Гоголя при крещении сына Хомякова - этот факт упоминается в некоторых исторических и литературоведческих трудах. Однако подтвердить его документально удалось только сейчас, уточняется в сообщении.



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