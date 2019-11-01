Высокопоставленные чиновники стали жертвами шпионского программного обеспечения, эксплуатировавшего уязвимость в мессенджере WhatsApp. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомы с результатами проведённого администрацией мессенджера внутреннего расследования, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Собеседники рассказали информагентству, что "значительную" часть известных жертв взлома составляют политики и представители высшего руководства вооруженных сил из как минимум 20 государств с пяти континентов. Многие из этих стран являются союзниками США.

О хакерской атаке с использованием инструмента, якобы разработанного израильской NSO Group, было известно и раньше. Но теперь, когда стал известен её масштаб и то, скольких высших чиновников она затронула, у неё могут быть серьёзные политически и дипломатические последствия. Ведь NSO утверждает, что продаёт свои "отмычки", использующие уязвимости в популярном ПО, только правительствам.

Ранее на этой неделе администрация WhatsApp подала иск в суд США против NSO. В иске сказано, что израильская компания "разработала вредоносное ПО с целью получить доступ к сообщениям и другим коммуникациям после того, как они расшифровывались" на устройствах пользователей.

Атака работала, используя уязвимость в аудиозвонках WhatsApp. Для пользователя происходящее выглядело как обычный звонок, но в это время на устройство устанавливалась шпионская программа, предоставлявшая злоумышленникам полный доступ к смартфону.

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