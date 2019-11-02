Полиция Гонконга применила слезоточивый газ, чтобы разогнать митингующих в районе Козуэй-Бэй. Об этом сообщает телерадиокорпорация RTHK, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В субботу более 100 кандидатов в окружной совет Гонконга от демократической партии устроили встречу с электоратом в парке Виктория. Полиция по борьбе с беспорядками подняла черный флаг и призвала собравшихся разойтись, потому что митинг не был согласован. Потом она применила слезоточивый газ.

Некоторые кандидаты вступили в диалог с полицией, надеясь, что она не будет препятствовать им проводить митинг. После того, как полицейские вошли в парк Виктория, член законодательного собрания обратился к ним и потребовал, чтобы полиция дала собравшимся время разойтись.

Кроме того, большая группа людей собралась на улице Йи Во в Козуэй-Бей, некоторые вступили в перепалку с полицией.



Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.

После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.

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