https://news.day.az/world/1173293.html США рассказали о судьбе сирийской нефти
США рассказали о судьбе сирийской нефти
В госдепартаменте США заявили, что нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывается местными властями, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был твердыней и основным источником дохода "ИГ", а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF).
"Нефть добывается местными властями на благо местных общин. У нас в госдепартаменте нет указаний от администрации (США) что-либо делать с нефтяными месторождениями", - сказал журналистам высокопоставленный представитель ведомства.
Таким образом он ответил на вопрос, рассматривается ли вариант участия американских компаний в добыче нефти в этих районах.
В октябре президент США Дональд Трамп, который ранее говорил о намерении вывести все американские силы из этих районов, заявил, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков "ИГ". Позднее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Арабской республике и ответят силой на попытки их захватить. По его словам, американские солдаты не намерены пускать туда ни Россию, ни сирийских военных.
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