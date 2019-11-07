В октябре президент США Дональд Трамп, который ранее говорил о намерении вывести все американские силы из этих районов, заявил, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков "ИГ". Позднее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Арабской республике и ответят силой на попытки их захватить. По его словам, американские солдаты не намерены пускать туда ни Россию, ни сирийских военных.