Грозовая туча над индустрией сланцевой нефти
Текущее замедление роста нефтедобычи сланцевыми компаниями похоже на грозовую тучу над индустрией сланцевой нефти, полагает Константин Кочергин, руководитель казначейства банка "Восточный", передает Day.Az со ссылкой на "Вести Экономика".
"Добыча нефти в США находится на историческом максимуме, что соответствует уровню добычи в размере 12,8 млн барр./сутки. За семь лет рост превысил 2,3 раза. Это случилось благодаря революции в добыче сланцевой нефти. Тем не менее ситуация на текущий момент значительно изменилась. В текущем году сланцевые компании испытывают трудности с привлечением нового финансирования и закрытием накопленных задолженностей. Для примера, в таблице 1 представлен коэффициент Долг/EBITDA для компаний США, занятых в разработке сланцевой нефти. Данный показатель позволяет судить об уровне долговой нагрузки компании и ее способности погасить имеющиеся обязательства. Значение данного показателя превышает 3% для данной индустрии, что говорит о высокой долговой нагрузке и вероятных проблемах с погашением задолженности, так же как видно из последнего столбца, что акции данных компаний существенно потеряли в цене с начала года, несмотря на наличие устойчивого роста на мировом фондовом рынке в большинстве индустрий. Это говорит о низкой инвестиционной привлекательности данных активов.
Таблица 1. Показатели деятельности сланцевых компаний США
Главная причина резкого спада в данной отрасли - это падение нефтяных котировок со $102 /барр. в феврале 2011 г. до $56,74/барр. на текущий момент, которое представлено на графике ниже. При этом себестоимость добычи сланцевой нефти в США находится на уровне выше $45/барр. Казалось бы, в прошедшем полугодии нефтяные котировки находились выше данного уровня, но нужно понимать, что сложивший уровень цен не позволит осуществлять капитальные затраты на новые месторождения и закрывать накопившуюся задолженность за прошлые периоды.
Добавим также, что существенная проблема сланцевой индустрии - это низкая рентабельность добычи, обусловленная свойствами сланцевой породы и дороговизной добычи. Проще говоря, концентрация сланцевой нефти в разрабатываемом месторождении мала, а стоимость его разработки достаточна высока. Также в текущем году наблюдается падение производительности сланцевых месторождений на 2% согласно исследованию, проведенному Raymond James. Это создает необходимость разработки новых скважин, что приводит к росту капитальных затрат. Также применяемые на сегодняшний день технологии добычи нефти представляют собой серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья человека.
По прогнозам экспертов отрасли, при текущих нефтяных котировках рост добычи в США, замедлившийся в последнее время, остановится начиная со следующего года. К примеру, аналитики компании Cowen & Co. предоставили исследование, согласно которому 14 обследованных компаний прогнозируют снижение затрат на разработку на 17% в 2020 г. Снижение данных затрат автоматически означает падение уровней добычи уже в среднесрочной перспективе.
В завершение можно добавить, что при сохранении текущего уровня котировок в районе $56/барр. сланцевые компании будут испытывать трудности с финансированием разработок новых месторождений. Кроме того, будут накапливаться проблемы с пролонгированием и обслуживанием текущей задолженности. Изменить сложившуюся ситуацию способно только решение в рамках ОПЕК+ по еще большому сокращению уровней добычи, которое может быть озвучено на встрече 5-6 декабря. Но еще более существенное сокращение невыгодно для стран-участниц ОПЕК+, поскольку это будет снижать темпы роста ВВП данных стран. Поэтому будущее сланцевой индустрии на текущий момент видится нам туманным".
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