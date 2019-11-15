Текущее замедление роста нефтедобычи сланцевыми компаниями похоже на грозовую тучу над индустрией сланцевой нефти, полагает Константин Кочергин, руководитель казначейства банка "Восточный", передает Day.Az со ссылкой на "Вести Экономика".



"Добыча нефти в США находится на историческом максимуме, что соответствует уровню добычи в размере 12,8 млн барр./сутки. За семь лет рост превысил 2,3 раза. Это случилось благодаря революции в добыче сланцевой нефти. Тем не менее ситуация на текущий момент значительно изменилась. В текущем году сланцевые компании испытывают трудности с привлечением нового финансирования и закрытием накопленных задолженностей. Для примера, в таблице 1 представлен коэффициент Долг/EBITDA для компаний США, занятых в разработке сланцевой нефти. Данный показатель позволяет судить об уровне долговой нагрузки компании и ее способности погасить имеющиеся обязательства. Значение данного показателя превышает 3% для данной индустрии, что говорит о высокой долговой нагрузке и вероятных проблемах с погашением задолженности, так же как видно из последнего столбца, что акции данных компаний существенно потеряли в цене с начала года, несмотря на наличие устойчивого роста на мировом фондовом рынке в большинстве индустрий. Это говорит о низкой инвестиционной привлекательности данных активов.



Таблица 1. Показатели деятельности сланцевых компаний США

Главная причина резкого спада в данной отрасли - это падение нефтяных котировок со $102 /барр. в феврале 2011 г. до $56,74/барр. на текущий момент, которое представлено на графике ниже. При этом себестоимость добычи сланцевой нефти в США находится на уровне выше $45/барр. Казалось бы, в прошедшем полугодии нефтяные котировки находились выше данного уровня, но нужно понимать, что сложивший уровень цен не позволит осуществлять капитальные затраты на новые месторождения и закрывать накопившуюся задолженность за прошлые периоды.



Добавим также, что существенная проблема сланцевой индустрии - это низкая рентабельность добычи, обусловленная свойствами сланцевой породы и дороговизной добычи. Проще говоря, концентрация сланцевой нефти в разрабатываемом месторождении мала, а стоимость его разработки достаточна высока. Также в текущем году наблюдается падение производительности сланцевых месторождений на 2% согласно исследованию, проведенному Raymond James. Это создает необходимость разработки новых скважин, что приводит к росту капитальных затрат. Также применяемые на сегодняшний день технологии добычи нефти представляют собой серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья человека.



По прогнозам экспертов отрасли, при текущих нефтяных котировках рост добычи в США, замедлившийся в последнее время, остановится начиная со следующего года. К примеру, аналитики компании Cowen & Co. предоставили исследование, согласно которому 14 обследованных компаний прогнозируют снижение затрат на разработку на 17% в 2020 г. Снижение данных затрат автоматически означает падение уровней добычи уже в среднесрочной перспективе.



В завершение можно добавить, что при сохранении текущего уровня котировок в районе $56/барр. сланцевые компании будут испытывать трудности с финансированием разработок новых месторождений. Кроме того, будут накапливаться проблемы с пролонгированием и обслуживанием текущей задолженности. Изменить сложившуюся ситуацию способно только решение в рамках ОПЕК+ по еще большому сокращению уровней добычи, которое может быть озвучено на встрече 5-6 декабря. Но еще более существенное сокращение невыгодно для стран-участниц ОПЕК+, поскольку это будет снижать темпы роста ВВП данных стран. Поэтому будущее сланцевой индустрии на текущий момент видится нам туманным".