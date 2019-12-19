Бывший министр образования Ливана Хасан Диаб заручился в четверг поддержкой большинства депутатских фракций и будет назначен новым премьер-министром страны.

Об этом сообщил телеканал "Аль-Джедид", который вел прямую трансляцию из дворца Баабда, где проходили консультации президента республики Мишеля Ауна с парламентскими фракциями, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как ожидается, глава государства поручит Диабу сформировать новое правительство Ливана, перед которым будет поставлена задача по выводу страны из острого экономического кризиса.