https://news.day.az/world/1187098.html Стало известно, кто будет назначен новым премьером Ливана
Стало известно, кто будет назначен новым премьером Ливана
Бывший министр образования Ливана Хасан Диаб заручился в четверг поддержкой большинства депутатских фракций и будет назначен новым премьер-министром страны.
Об этом сообщил телеканал "Аль-Джедид", который вел прямую трансляцию из дворца Баабда, где проходили консультации президента республики Мишеля Ауна с парламентскими фракциями, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как ожидается, глава государства поручит Диабу сформировать новое правительство Ливана, перед которым будет поставлена задача по выводу страны из острого экономического кризиса.
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