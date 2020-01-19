В результате ракетного удара погибли 60 солдат армии Йемена - ВИДЕО

По меньшей мере 60 военнослужащих погибли в результате ракетного обстрела в Йемене. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По его данным, атаку по тренировочному лагерю армии Йемена совершили вооруженные силы хуситского мятежного движения. При ударе была использована баллистическая ракета, передает "Россия 24".

Противостояние между правительственными силами и хуситами длится с августа 2014 года. Хуситы совершили государственный переворот: для начала захватили столицу Сану, а затем напали на другие города Йемена. Главным покровителем хуситов называли Иран. Не дожидаясь резолюций ООН и лишь получив одобрение от Вашингтона, страны Персидского залива во главе с Саудовской Аравией начали операцию "Буря решимости" с бомбежек позиций хуситов. На саммите Лиги арабских государств военное вторжение в Йемен обосновали - положением Устава ООН о праве на самооборону, а также Договором о совместной защите арабских стран.

Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса.