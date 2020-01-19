Израиль создаст инфраструктуру по поиску тоннелей на границе с Ливаном

Армия Израиля начала развертывание технологической инфраструктуры для обнаружения подземных строительных работ вдоль границы с Ливаном. Об этом сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус в ходе телефонного брифинга, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации пресс-службы израильской армии, в основе инфраструктуры находится уникальная технология, разработанная с учетом особенностей местности северной границы страны. Ее целью является наблюдение за подземной деятельностью. В случае обнаружения такой деятельности, она будет нейтрализована.

Конрикус отметил, что развертывание инфраструктуры "не связано с какими-либо новыми разведданными".

"Мы понимаем, что наша деятельность, вероятно, может быть видна и слышна с ливанской стороны, поэтому мы подчёркиваем, что вся наша деятельность проводится на израильской стороне "голубой линии", и, во избежание просчетов, мы, конечно, уведомили миротворческие силы ООН, чтобы удостовериться, что все осведомлены о том, что мы делаем и что мы действуем с израильской стороны", - добавил Конрикус.

Ранее сообщалось, что в ходе операции "Северный щит" (конец декабря 2018 - начало января 2019 года) израильские военные обнаружили несколько тоннелей, проложенных боевиками движения "Хезболла" под границей с Ливаном. Операция проходила в виде инженерных работ на израильской стороне границы. Армия привела в повышенную боеготовность части северного округа и стянула туда подкрепления.