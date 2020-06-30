США официально признали Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности

Федеральная комиссия по связи США (FCC) официально отнесла китайские Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. к компаниям, представляющим угрозу для государственной безопасности Соединенных Штатов.

Это решение означает, что американский бизнес не сможет закупать продукцию Huawei и ZTE за счет средств федерального фонда объемом более $8 млрд, предназначенного для развития телекоммуникационных услуг в сельской местности, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Средства фонда "более не могут использоваться для приобретения, поддержания, усовершенствования, модификации или других видов поддержки любого оборудования или услуг, предоставляемых этими компаниями", говорится в пресс-релизе FCC.

"Как Huawei, так и ZTE имеют тесные связи с Коммунистической партии Китая и военными органами страны, - написал глава FCC Аджит Пай в твиттере. - Мы даем четкий сигнал: правительство США и FCC не могут позволить и не позволят китайской Компартии использовать уязвимости американских телекоммуникационных сетей".

Региональные американские компании, работающие в сельской местности, активно использовали дешевое оборудование Huawei и ZTE, однако после решения FCC им придется заменить оборудование китайских компаний в своих сетях.

В ноябре 2019 года члены FCC приняли предварительное решение об отнесении Huawei и ZTE к компаниям, несущим в себе угрозу госбезопасности США, а 30 июня оно было утверждено и вступает в силу немедленно.

Вашингтон утверждает, что телекоммуникационное оборудование Huawei используется в Штатах для шпионажа в пользу Пекина. Huawei, однако, отвергает эти обвинения.