США ударили по крупнейшим мобильным операторам Китая

После запрета властей США вкладывать средства в компании, связанные с китайским военно-промышленным комплексом, Нью-Йоркская биржа (NYSE) ударила по крупнейшим мобильным операторам КНР, сообщает Reuters.

Площадка начала процедуру исключения акций China Telecom Corp Ltd (первый в мире по числу абонентов), China Mobile Ltd (четвертый в мире по числу абонентов) и China Unicom (Hong Kong) Ltd. В сообщении биржи сказано, что те не удовлетворяют условиям листинга, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Решение вступает в силу 11 января. Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете американским физическим и юридическим лицам проводить любые операции с бумагами подозрительными компаниями из Китая в ноябре.

Как отмечает Bloomberg, решение пока выглядит символическим, поскольку присутствие китайских операторов в США минимально, а акции всех трех обращаются на бирже в Гонконге.

Тем не менее за этим могут последовать более жесткие санкции. Дело в том, что первым обвинение в сотрудничестве с китайскими военными и сборе информации получил телекоммуникационный гигант Huawei. После скандала с ним США начали составлять список компаний, которые занимаются аналогичными действиями.

Для Huawei дело закончилось запретом на технологии и поставки процессоров для оборудования. В настоящее время компания ищет способ справиться с проблемами и переориентироваться на внутренний рынок, чтобы развивать системы связи 5G. Все три мобильных оператора также активно участвуют в развитии сетей 5G.