Комитет экспертов ВОЗ призвал исправить недостатки в борьбе с пандемией

Сформированный по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) экспертный Независимый комитет по готовности и реагированию на пандемию призвал исправить недостатки в борьбе с коронавирусом в мире.

Как заявила во вторник его сопредседатель Эллен Джонсон-Серлиф, государствам следует согласовать и принять на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН до конца 2021 года политическую декларацию о трансформации нынешней системы реагирования, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Главы государств и правительств должны объединиться и согласовать политическую декларацию, которая будет представлять собой дорожную карту для трансформации нынешней международной системы готовности и реагирования на пандемию", - сказала Джонсон-Серлиф, выступая на проходящей в Женеве 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения. Она отметила, что комитет "рекомендует созвать до конца этого года специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН для того, чтобы принять данную политическую декларацию".

В свою очередь Хелен Кларк, также являющаяся сопредседателем комитета, заявила на ассамблее, что эксперты предложили "создать глобальный совет по угрозам в здравоохранении", который будет состоять из глав государств и правительств и работать при участии частного сектора и гражданского общества. Роль этого совета будет состоять в "оказании поддержки политическим обязательствам", касающимся подготовки и реагирования на пандемии, а также в "мониторинге за прогрессом в отношении задач и целей ВОЗ" и "привлечении к ответственности виновных". Эксперты рекомендовали также "активизировать глобальную систему эпидемиологического надзора и оповещения".

Независимый комитет по готовности и реагированию на пандемию был создан по решению 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2020 году. Его возглавляют бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк и бывший президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф. Помимо них в комитет входят 11 экспертов. В опубликованном 12 мая в Женеве докладе комитет обратил внимание на "слабые связи между всеми звеньями цепи подготовки и реагирования" на пандемию коронавируса. Подготовительная работа к возможным чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, которая проводилась в мире до вспышки COVID-19, расценивается экспертами как "несостоятельная и недостаточно финансируемая". Система оповещения о вспышке коронавируса оказалась "слишком медлительной" и "слишком мягкой". При этом у ВОЗ "не имелось достаточно полномочий", реагирование на пандемию "усугубило неравенство" в мире. Эксперты расценили нынешнее распределение вакцин от коронавируса в мире как "откровенно несправедливое".

Свои доклады на заседании во вторник представили также комитет международных медико-санитарных правил по чрезвычайной ситуации и надзорный консультативный комитет по делам программы по чрезвычайным ситуациям. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданос Гебрейесус расценил рекомендации трех комитетов как "очень смелые". "Считаю, что эти смелые идеи изменят то, как мы работаем, и нашу готовность на будущее, которая будет гораздо лучше", - сказал он.