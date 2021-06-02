Итальянцы устроили давку из-за нехватки вакцин от COVID-19

Нехватка вакцин в Европе привела к давке в одном из городов Италии, когда жителям предложили привиться новым, пока ещё даже не зарегистрированным экспериментальным препаратом от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Толпы буквально атаковали медработников, чтобы получить свою дозу. А в странах, где вакцинация идет полным ходом, уже наметилась положительная динамика. В Словакии все желающие смогут записаться в режиме онлайн для вакцинации российским "Спутником V".

В Нью-Йорке, власти которого развернули дополнительные медпункты, сегодня впервые за долгое время не зафиксировали ни одного летального случая от COVID-19. Такой же рекорд установили и в Великобритании - ноль погибших впервые с 7 марта прошлого года.