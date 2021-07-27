https://news.day.az/world/1365003.html На севере Ирака погиб турецкий военный
На севере Ирака погиб турецкий военный
На севере Ирака в результате обстрела со стороны боевиков террористической организации РПК погиб военнослужащий ВС Турции.
Об этом говорится в сообщении турецкого Минобороны, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Инцидент имел место в районе Хакурк, расположенном в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции Pençe.
Боевики открыли огонь по группе военных, патрулировавших дорогу.
В ведомстве выразили соболезнования в связи с гибелью военнослужащего.
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