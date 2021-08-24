Разрушительные сели в Дагестане, есть пропавшие без вести

В Дагестане после схода селей пропали пять человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "112", сначала в Левашинском районе селевым потоком унесло припаркованный на берегу реки ВАЗ-2107, в салоне в этот момент находились два человека - мать и сын.

В соседнем селе унесло грузовую газель, в которой находился 52-летний мужчина. Также в Карадахской теснине оказалась заблокирована группа туристов. Из-за поднятия уровня реки после ливней они не смогли двигаться дальше по маршруту. Тургруппа не была зарегистрирована, всего спасатели эвакуировали 34 человека. Два туриста - 35-летний Артём Мартынов из подмосковной Лобни и 37-летний Илья Кузнецов из Петербурга пропали, их ищут.

Как сообщает ГУ МЧС по Дагестану, спасатели в составе 12 человек и двух единиц техники и 30 сотрудников районной полиции приступили к поискам пропавших туристов.

Представляем вниманию читателей кадры из пострадавшего от селей региона: