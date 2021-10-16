В России представили ружье для борьбы с беспилотниками

Радиоэлектронное ружье ЛПД-801 представили в России. Устройство для глушения каналов управления беспилотниками продемонстрировали на Международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2021, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ружье ЛПД-801 разработали специалисты компании "Лаборатория ППШ". Масса устройства составляет 3,5 килограмма, что сравнимо с автоматом Калашникова. Компоновка ружья радиоэлектронной борьбы также походит на традиционные образцы вооружения. Так, антенна устройства выполнена в форме ствола, а на месте магазина расположена сменная батарея.

Характеристики ЛПД-801 позволяют противостоять беспилотникам на расстоянии до 1,5 километров. Устройство предназначено для глушения каналов управления и навигации беспилотных аппаратов. По данным производителя, партию ЛПД-801 приобрели Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее в Турции представили беспилотник-камикадзе Fedai. Устройство станет элементом системы защиты от атак ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Беспилотник может поражать дроны противника в радиусе 40 метров.

В марте стало известно о разработке ракеты-ловушки для БПЛА в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на патентные документы ученых "Российского федерального ядерного центра - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" (РФЯЦ-ВНИИТФ) госкорпорации "Росатом".