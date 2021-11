КНДР сооружает железнодорожный контейнерный комплекс для торговли с Китаем

Власти КНДР сооружают в районе авиабазы в уезде Ыйджу (северо-западная провинция Пхёнан-Пукто) железнодорожный контейнерный комплекс после двух лет изоляции и экономических трудностей. Как сообщает в понедельник газета Financial Times со ссылкой на американский Центр стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies, CSIS), это может делаться для возможного возобновления торговых операций с Китаем, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Осуществление КНДР вблизи границы с Китаем такого проекта способно привести к "подрыву надежды США на то, что экономическое давление может заставить Пхеньян вернуться за стол переговоров по ядерной программе", отмечает издание.

КНДР закрыла сухопутные границы с Китаем и Россией в январе 2020 года в связи с пандемией коронавируса, что привело к массовому исходу иностранных гуманитарных работников и дипломатов, говорится в статье. Впоследствии эта страна вела лишь ограниченную морскую торговлю с Китаем, который на сегодняшний день является ее крупнейшим торговым партнером.

В связи со сложной ситуацией Пхеньян делает "все возможное, чтобы обеспечить хотя бы некоторый уровень торговли", сказал представитель CSIS. Работа по переоборудованию базы Ыйджу началась в марте, после того как КНДР ввела в действие закон о дезинфекции импорта.

Морские перевозки в торговле с Китаем продолжаются уже несколько месяцев, однако открытие транспортного железнодорожного сообщения приведет "к гораздо большим объемам импорта", указывает газета.