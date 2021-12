Австралия нашла новую альтернативу углю и газу

Австралия нашла возможность снизить зависимость от угля. В стране приняли законопроект о морской инфраструктуре электроснабжения, который позволит частично перейти на энергию ветра. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Такой шаг вызвал положительную реакцию первого в стране ветроэнергетического проекта Star of the South стоимостью в несколько миллиардов долларов. "Этот законопроект очень важен для старта новой отрасли, для реализации потенциала Австралии в области морской ветроэнергетики, для создания новых рабочих мест и для экономических выгод", - заявил гендиректор Star of the South Каспер Фрост Торхауге. В рамках проекта планируется начать строительство ветроэнергетической установки мощностью 2,2 гигаватта уже в 2025 году.

Морская ветроэнергетика может стать новой альтернативой ископаемым источникам для Австралии, которую критикуют за использование угля. 52 процента энергии в стране вырабатывается за счет этого вида топлива, которое считается наиболее экологически грязным, 21 процент - за счет газа. На возобновляемые источники энергии приходится всего 24 процента.

Аналитик Bloomberg Леонард Куонг заявил, что морской ветер может иметь преимущества по сравнению с наземными альтернативами или солнечной энергией. В том числе ветроэнергетика может оказаться более надежной, но при этом пока неизвестно, сможет ли проект конкурировать с ископаемыми источниками без государственной поддержки. Также Куонг подчеркнул, что Австралия имеет достаточно предложенных проектов ветряной и солнечной энергетики, чтобы удовлетворить все свои потребности.