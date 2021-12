Монета в честь юбилея королевы Елизаветы II

В наступающем 2022 году королева Елизавета II станет первым британским монархом, отметившим "платиновый юбилей" - 70 лет на престоле. По этому случаю Королевский монетный двор Великобритании объявил о чеканке нового набора, в том числе уникальной монеты в 50 пенсов с числом 70, вензелем монарха и датами её царствования 1952-2022 внутри ноля, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

На ее ранте - надпись Serve you all the days of my life ("Служить вам все дни моей жизни"). Дизайн работы Осборна Росса одобрила сама королева.

Остальные монеты посвящены важным вехам в период правления Елизаветы II. Набор из недрагоценных металлов будет продаваться за 30 фунтов стерлингов с 4 января на сайте Королевского монетного двора.