Семья Елизаветы II объяснила странное поведение принца Луи на юбилее

Член королевской семьи Майк Тиндалл, муж внучки британской королевы Елизаветы II Зары Тиндалл объяснил, почему четырехлетний принц Луи таким странным образом вел себя во время празднования платинового юбилея монаршей особы на троне, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

5 июня младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон принц Луи оказался в центре внимания из-за своего эмоционального поведения. После этого малыш стал героем мемов. Мальчик во время парада по случаю 70-летнего правления королевы не мог спокойно усидеть на месте. Он все время баловался и совершенно не слушался взрослых. В какой-то момент Луи даже попытался заткнуть рукой рот Кейт Миддлтон, сделавшей ему замечание.

Как выяснилось, на самом деле все дело было в сахаре, поскольку во время празднований дети постоянно ели сладкое.

"У них с собой было много сладостей, поэтому у него был настоящий сахарный кайф", - заявил Майк Тиндалл в подкасте The Good, The Bad and The Rugby.

Также он отметил, что маленьким детям было непросто выдержать все официальные мероприятия, которые долго длились. По его словам, Луи попросту хотел повеселиться.

Следует отметить, что сам Майк Тиндалл старался развлечь скучающего принца, для чего строил ему смешные рожицы во время парада.

По окончании празднований Кейт Миддлтон и принц Уильям прокомментировали поведение своего сына в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).

"Это были незабываемые выходные. Мы все отлично провели время, особенно Луи", - говорится в записи четы.

Пользователи социальных сетей также нашли видео, на котором принц Уильям в детстве ведет себя на официальных мероприятиях так же беспокойно. При этом королева Елизавета II вынуждена постоянно одергивать своего внука. В сети сошлись во мнении, что мальчик - копия своего отца.

Однако не все поклонники королевской семьи отнеслись с пониманием к забавному поведению принца Луи. Многие посоветовали Кейт Миддлтон и принцу Уильяму заняться воспитанием младшего сына.