В Нью-Дели взорвали два достроенных небоскреба

В столице Индии, Нью-Дели, снесли два высотных дома, которые были построены с нарушениями норм строительства и пожарной безопасности. Видео подрыва 28 августа транслировали местные телеканалы, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В столице Индии Нью-Дели снесли два высотных дома, которые были построены с нарушениями норм строительства и пожарной безопасности. Видео подрыва 28 августа транслировали местные телеканалы.

Как сообщалось, разрушение 100-метровых зданий стало показательным примером борьбы властей города с коррупцией в сфере строительства.

Так, 32- и 29-этажный дома на тысячу квартир за девять лет после завершения строительства так и не были заселены из-за судебных споров.

Небоскребы были снесены с использованием 3700 кг взрывчатки. Жителей близлежащих домов пришлось эвакуировать. Их просили не возвращаться домой по меньшей мере десять часов - пока не усядется пыль после взрыва.