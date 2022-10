В Германии извинились за шутку в адрес Лиз Трасс после ее отставки

Министерство по делам экономики и защиты климата Германии в пятницу извинилось за опубликованное в четверг в качестве реакции на отставку британского премьера Лиз Трасс сообщение в Twitter, содержащее ссылку на хип-хоп композицию Can't Truss It ("Не заслуживает доверия") группы Public Enemy ("Враг народа"). Фраза обыгрывает фонетическое сходство фамилии главы правительства Соединенного Королевства и английского глагола to trust - "доверять", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам представителей ведомства, данная публикация была "сделана по невнимательности" - сотрудник, отвечающий за ведение профиля организации в соцсети, "перепутал личный и служебный аккаунты". Минэкономики ФРГ "уже удалило это сообщение", а также принесло публичные извинения и пообещало "в будущем не совершать подобных ошибок".

Американский хип-хоп коллектив Public Enemy был основан в 1982 году и приобрел известность благодаря ярким текстам, наполненным местами провокационным политическим содержанием. Группа достигла пика популярности к концу восьмидесятых - началу девяностых годов. В 2013 году участники Public Enemy были введены в Зал славы рок-н-ролла. Песня Can't Truss It вышла в 1991 году. Как отмечает германский портал RND, ее текст отражает "критику колониального прошлого Великобритании".