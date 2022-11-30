Армении всерьез грозит экономическая катастрофа

Экономические показатели, зафиксированные по состоянию на октябрь, обусловлены исключительно притоком российских граждан, а именно - релокантов, и не отражают реального состояния экономики Армении.

Как передает Day.Az, об этом в интервью армянским СМИ заявил председатель Палаты аудиторов, экономист Наири Саркисян, комментируя последние данные по экономической активности.

"Если рассматривать структуру экономической активности, то рост зафиксирован в сфере ИТ, гостиничном и ресторанном бизнесе, игровом секторе. В сфере услуг активность выросла на 23%, в сфере розничной торговли - на 2%. То есть доходы населения страны не выросли, но в то же время произошел почти 10% рост цен․ Население обеднело, торговля же в основном активизировалась за счет притока из России", - сказал Саркисян.

Ранее министр экономики Армении Ваан Керобян сообщил в соцсети, что рост показателей свидетельствует о быстром восстановлении экономики Армении после сентябрьского шока.

Что именно Керобян имел в виду под словом "шок", Наири Саркисян объяснить затруднился. По его оценке, Армения уже 30 лет находится в состоянии экономического шока. Продолжая эту тему, специалист предупредил, что армянская экономика может столкнуться с катастрофическими последствиями, если произойдет резкий отток релокантов.

"Сейчас управление госдолгом осуществляется с учетом текущих экономических показателей. А в случае отъезда релокантов у нас будет государственный долг, превышающий установленный законом лимит, и мы окажемся в кризисной ситуации. В таких условиях будет сложно привлечь новые кредиты от международных организаций и других государств", - сказал он.

На прошлой неделе во время заседания правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил противоположную точку зрения, заявив, что соотношение госдолг/ВВП в настоящее время составляет 50%, и это, мягко говоря, положительный показатель. Премьер-министр также заявил, что это не результат падения курса инвалюты, а следствие качественного управления госдолгом.

Наири Саркисян из данного заявления Пашиняна делает вывод, что глава кабмина не знает реального размера госдолга, реального соотношения показателей долга к ВВП.

"Пашинян отметил, что сокращение госдолга является результатом эффективного госуправления, но я ответственно заявляю, что это исключительно результат колебаний обменного курса. Более того, если завтра курс валют будет колебаться в обратную сторону, а временно проживающие в Армении граждане России уедут обратно или другие страны, мы окажемся на краю пропасти", - считает Саркисян.

Он также отмечает, что по проекту госбюджета на 2023 год на обслуживание госдолга планируется направить порядка 11% бюджета, что, по его словам, - огромная цифра. Поэтому очень важно, чтобы привлеченные долговые средства шли в такие сферы, которые в будущем обеспечат возврат долга.

Саркисян убежден, что, если привлеченные средства будут направлены на улучшение экономического потенциала Армении, а именно, в сферы, приносящие доход, то в ближайшие 2 года можно будет обеспечить весьма серьезные показатели.

"Даже если направить на выполнение социальных расходов: выплату пособий, пенсий, будем иметь некий потребительский рост и определенное экономическое улучшение. Но представьте, что все эти средства утекают из Армении, что очень плохо для экономики", - сказал Саркисян.