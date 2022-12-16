Бывшего сотрудника Twitter приговорили к тюремному заключению

Экс-сотрудника Twitter Ахмада Абуаммо приговорили к 3,5 годам тюремного заключения по делу о шпионаже в пользу Саудовской Аравии. Об этом сообщает портал Engadget, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Абуаммо был признан виновным в получении взятки от помощника наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана за предоставление конфиденциальной информации, которая помогла в слежке за диссидентами. Отмечается, что среди этих данных был и аккаунт Омара Абдулазиза, доверенного лица журналиста Джамаля Хашогги, в организации убийства которого подозревают власти Саудовской Аравии.

Согласно обвинению, Абуаммо получил $300 тыс. и часы Hublot стоимостью $20 тыс. от помощника ибн Салмана.

По данному делу также были обвинены еще двое мужчин - бывший сотрудник Twitter Али Альзабара, который, по версии следствия, получил информацию о более 6 тыс. аккаунтах, и Ахмед Альмутаири, который служил связующим звеном между сотрудниками Twitter и правительством Саудовской Аравии. Из них троих только Абуаммо находился в США, где ему были предъявлены обвинения.