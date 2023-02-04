Финансовая система Армении рушится

Долг Армении увеличился еще на $1,4 млрд, быстро приблизившись к $11 млрд, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В конце октября прошлого года государственный долг Армении превысил $10 млрд. В последующие два месяца он стремительно приблизился к $11 млрд.

По данным Министерства финансов, на конец декабря государственный долг в долларовом выражении составил более 10 млрд. 637 млн. долларов. Всего за два месяца долг увеличился еще на 574 миллиона долларов.

Когда Никол Пашинян занял пост премьер-министра в 2018 году, госдолг Армении все еще находился в пределах 6,7 млрд долларов. Сейчас долг превышает 10,7 млрд. долларов, в среднем долг рос почти на 1 млрд. долларов в год.

За почти 28 лет Армении удалось накопить долг в размере $6,7 млрд, а за последние 4,5 года, или в 6-7 раз короче, долг составил $4 млрд.

Даже тот факт, что в августе 2022 года, благодаря курсу доллара, долг уменьшился на 900 млн долларов, не помог сдержать рост государственного долга.

Однако власти Армении, разрушая все, что можно, не забывают и о собственном богатстве. Так согласно расследованию Civilnet, оказалось, что министр иностранных дел Армении купил особняк за 280 000 долларов.

Международные агентства также начали говорить о коррупции в Армении. В последнем отчете Transparency International по индексу коррупции Армения потеряла 3 пункта и оказалась на 68-м месте с 46 пунктами вместо 58-го в прошлом году.