Мощный пожар в Гонконге
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Строящийся небоскреб загорелся в крупном торговом и туристическом районе Гонконга Цим Ша Цуй, передает Day.Az со ссылкой на газету South China Morning Post.

Как сообщается, из-за загоревшихся лесов на землю стали падать горящие элементы.

По информации издания, в результате пожара пострадали два человека, которые, предположительно, являются автомобилистами. Они были госпитализированы.

A fire at an under-construction skyscraper lights up the city's skyline. Photo: SCMP

A turntable ladder at the scene of a major fire at an under-construction hotel in Tsim Sha Tsui.on Thursday night. Photo: Handout

Firefighters at the scene of a major blaze at an under-construction hotel in Tsim Sha Tsui. Photo: Edmond So