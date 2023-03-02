Мощный пожар в Гонконге

Строящийся небоскреб загорелся в крупном торговом и туристическом районе Гонконга Цим Ша Цуй, передает Day.Az со ссылкой на газету South China Morning Post.

Как сообщается, из-за загоревшихся лесов на землю стали падать горящие элементы.

По информации издания, в результате пожара пострадали два человека, которые, предположительно, являются автомобилистами. Они были госпитализированы.