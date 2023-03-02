https://news.day.az/world/1543085.html Мощный пожар в Гонконге - ФОТО - ВИДЕО
Мощный пожар в Гонконге - ФОТО - ВИДЕО
Строящийся небоскреб загорелся в крупном торговом и туристическом районе Гонконга Цим Ша Цуй, передает Day.Az со ссылкой на газету South China Morning Post.
Как сообщается, из-за загоревшихся лесов на землю стали падать горящие элементы.
По информации издания, в результате пожара пострадали два человека, которые, предположительно, являются автомобилистами. Они были госпитализированы.
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