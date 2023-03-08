В Швеции сбой в работе транспорта

Сильные снегопады накрыли в среду Швецию, они повлекли за собой серьезные проблемы, прежде всего для транспорта и прочих передвижений. С особой силой они проявились в Стокгольме, на юге Швеции, в провинции Сконе, а также на западном побережье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Серьезные сбои наблюдаются и в работе столичных аэропортов, где задерживается много вылетающих и прибывающих рейсов, а отдельные просто отменены. На отдельных участках железных и автомобильных дорог прекращено движение. Как сообщает телеканал SVT, бригада поезда, простоявшего из-за снежных заносов целый час в пригороде Стокгольма Эльвшё, вышла на пути для их расчистки.

Во многих пригородах столицы прекращено автобусное сообщение. По данным компании SL, обеспечивающей его в Стокгольме и пригородах, речь идет примерно о сотне маршрутов. Из-за сложностей с колесным транспортом некоторые жители столицы надевают лыжи и отправляются по городским тротуарам на работу и по делам.

Сложности наблюдаются и в движении скоростного трамвая из-за того, что во многих местах на переездах застревают пересекающие пути автомобили. Всем, кто может работать на удалении, рекомендовано оставаться дома.

Полиция зарегистрировала около 40 ДТП в лене (области) Йёнчёпинг, около 30 - в провинции Эстергётланд и 14 - Сёдерманланд. Ожидается, что транспортные проблемы продлятся до 23:30 по бакинскому времени среды.