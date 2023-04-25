https://news.day.az/world/1558382.html Бунтующие французы с кастрюлями захватили Лионский вокзал в Париже - ВИДЕО
Бунтующие французы с кастрюлями захватили Лионский вокзал в Париже - ВИДЕО
Бунтующие против повышения пенсионного возраста французы захватили Лионский вокзал в Париже. Очевидцы поделились 25 апреля видеозаписями в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Сообщается, что на вокзале протестующие ожидали прибытия министра национального просвещения Папа Ндиайе.
На кадрах из видео полиция пытается оттолкнуть от поезда министра толпу, которая кричит и стучит поварешками по сковородкам.
Самого министра вывели из здания вокзала под конвоем через запасный выход.
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