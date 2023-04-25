Бунтующие французы с кастрюлями захватили Лионский вокзал в Париже

Бунтующие против повышения пенсионного возраста французы захватили Лионский вокзал в Париже. Очевидцы поделились 25 апреля видеозаписями в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Сообщается, что на вокзале протестующие ожидали прибытия министра национального просвещения Папа Ндиайе.

На кадрах из видео полиция пытается оттолкнуть от поезда министра толпу, которая кричит и стучит поварешками по сковородкам.

Самого министра вывели из здания вокзала под конвоем через запасный выход.