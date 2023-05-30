https://news.day.az/world/1569036.html В России трибуна обрушилась на детей - ВИДЕО
В России трибуна обрушилась на детей - ВИДЕО
Трибуна обрушилась на территории гребного канала в Ростове-на-Дону.
Как сообщает региональный главк МЧС, в результате происшествия погибла женщина, семеро детей пострадали, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В ведомстве добавили, что на территории гребного канала проводилось спортивное мероприятие. Пострадавшие прятались под навесом от дождя.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре