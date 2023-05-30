В России трибуна обрушилась на детей

Трибуна обрушилась на территории гребного канала в Ростове-на-Дону.

Как сообщает региональный главк МЧС, в результате происшествия погибла женщина, семеро детей пострадали, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В ведомстве добавили, что на территории гребного канала проводилось спортивное мероприятие. Пострадавшие прятались под навесом от дождя.