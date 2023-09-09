В Индии заявили о запуске Всемирного биотопливного альянса

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о запуске Всемирного биотопливного альянса, созданного для защиты окружающей среды и продвижения энергетического перехода. Об этом глава индийского правительства заявил, выступая на первой сессии саммита G20, открывшегося в Нью-Дели, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы запускаем Всемирный биотопливный альянс. Индия приглашает вас всех присоединиться к этой инициативе", - сказал Моди.

Он добавил, что Индия также предлагает увеличить в бензине долю этанола, который снижает выбросы парниковых газов. "Мы предлагаем выступить с инициативой по доведению доли этанола в бензине до 20 процентов во всем мире", - сказал Моди.