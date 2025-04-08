Закрылся известный дом торжеств

Государственная противопожарная служба МЧС приостановила работу еще одного дома торжеств.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, Государственная служба пожарного надзора продолжает принимать необходимые меры в рамках своих полномочий для обеспечения пожарной безопасности на всей территории страны.

"В связи с этим в ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора в доме торжеств "Деде Коргуд", расположенном на пересечении улицы Сульх и проспекта Кероглу в городе Сумгайыт, установлено, что в сфере пожарной безопасности имеются многочисленные недостатки, которые представляют прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, имущественным интересам государства.

А именно:

- на объекте не установлена ​​автоматическая пожарная сигнализация;

- электроустановка не выполнена в соответствии с требованиями "Правила устройства электроустановок";

- Газопровод на кухне объекта был подключен с помощью резиновой трубы, а части потолка были закрыты горючими панелями;

- объект не был обеспечен водой для тушения пожаров;

- в котельной скопились дополнительные предметы и легковоспламеняющиеся материалы;

- не представлены соответствующие документы по определению группы горючести отделочных материалов, используемых в потолочном покрытии объекта;

- объект не оборудован первичными средствами пожаротушения;

- деревянные конструкции не пропитаны огнезащитным раствором;

- план эвакуации отсутствует;

- на объекте проводились работы по реконструкции вне проекта;

- деятельность объекта не согласована с органами государственного пожарного надзора.

Таким образом, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что в результате дальнейшей эксплуатации объекта пожар, который может вспыхнуть в любой момент, распространится в короткие сроки, сделав трагедию неизбежной.

"Учитывая вышеизложенное, принято решение о приостановлении деятельности дома торжеств "Деде Горгуд", расположенного на пересечении улицы Сульх и проспекта Кероглу в городе Сумгайыт, где были выявлены грубые нарушения норм и правил пожарной безопасности, копия постановления вручена представителю объекта", - говорится в сообщении.