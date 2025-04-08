Трагедия на траурной церемонии в Азербайджане,

В Гёйчае во время траурной церемонии обрушился балкон дома, в результате 5 женщин получили травмы.

Как передает Day.Az, инцидент произошёл на втором этаже здания, где находились женщины, участвующие в мероприятии.

Пострадавшие - Хашимова Метанет Агакерим гызы (1978 г.р.), Вахидова Кемале Хашим гызы (1969 г.р.), Джаббарова Саханым Суру гызы (1966 г.р.), Мамедова Назиля Мазахир гызы (1966 г.р.) и Алиева Сусахан Суру гызы (1963 г.р.), все они получили различные телесные повреждения.

По данному факту проводится расследование.