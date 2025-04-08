https://news.day.az/society/1742967.html

Трагедия на траурной церемонии в Азербайджане, есть пострадавшие

В Гёйчае во время траурной церемонии обрушился балкон дома, в результате 5 женщин получили травмы. Как передает Day.Az, инцидент произошёл на втором этаже здания, где находились женщины, участвующие в мероприятии.