Торговый оборот между Азербайджаном и Ираном увеличился

В прошлом году объем взаимного торгового оборота между Азербайджаном и Ираном вырос на более чем 32%.

Как сообщает Day.Az, об этом было заявлено 8 апреля на встрече заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики, сопредседателя Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах Шахина Мустафаева с находящейся с визитом в стране министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседателем комиссии Фарзане Садег.

На встрече было выражено удовлетворение развитием торгово-экономического сотрудничества стран, отмечено, что в соответствии с поручениями глав двух стран были предприняты совместные усилия на уровне правительств для максимальной реализации имеющегося потенциала в направлении дальнейшего укрепления торговых связей.

Было подчеркнуто развитие сотрудничества в инвестиционной сфере, отмечено, что коммерческие структуры с иранскими инвестициями, действующие в Азербайджане, охватывают сферы промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, торговли и услуг.