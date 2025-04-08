Премьер Сингапура высказался об американских пошлинах

Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вон считает, что американские пошлины могут нанести вред экономике страны и она может впасть в рецессию.

Как передает Day.Az об этом сообщает ТАСС.

"Сингапур может впасть в рецессию в этом году. Может и нет, однако я не сомневаюсь, что наш рост будет существенно затронут", - приводит его слова газета The Straits Times.

"Более медленный рост будет означать меньше возможностей для трудоустройства и меньший рост заработной платы для трудящихся. И если больше компаний столкнутся с трудностями или перенесут свою деятельность обратно в США, будет больше сокращений и потерь рабочих мест", - подчеркнул премьер Сингапура.

Лоуренс Вон также объявил, что будет создана новая целевая группа, которая должна будет помочь предприятиям и работникам справиться с текущей неопределенностью, повысить их устойчивость и лучше адаптироваться к новым экономическим условиям. В ее состав войдут экономические агентства, а также Федерация бизнеса Сингапура, Национальная федерация работодателей Сингапура и Национальный конгресс профсоюзов.

"Наши экономические агентства также взаимодействуют с фирмами, затронутыми тарифами, чтобы лучше понять их реакцию и посмотреть, как мы можем их поддержать и помочь им в решении конкретных проблем, с которыми они сталкиваются", - сказал премьер. При этом он считает, что ситуация остается нестабильной и может быстро измениться. По его словам, в новых условиях Сингапур должен удвоить свои усилия, чтобы оставаться ключевым узлом в мировых потоках и надежным деловым центром.