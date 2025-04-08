Рассекречен первый из трех концептов Chevrolet Corvette нового поколения

Первый из трех: представлен концепт нового Chevrolet Corvette. General Motors нестандартно подошла к анонсу следующего поколения своей культовой модели.

До ее выхода свет увидят три концепта, разработанные дизайн-студиями в Великобритании и США. Первым дебютировал шоу-кар от британских дизайнеров, и он вдохновлен Corvette C2 середины 60-х годов прошлого века. У него разделенные надвое стекла спереди и сзади и двери-"крылья чайки".

В течение 2025 года свои проекты по мотивам нового Corvette представят еще две студии, из Лос-Анджелеса и Детройта. Логично предположить, что в реальности модель следующего поколения объединит в себе дизайнерские решения всех трех концептов. О грядущем спорткаре поколения C9 известно, что он все же сохранит двигатель внутреннего сгорания и останется среднемоторным, а в его основу ляжет переработанная платформа Y2.

У концепта от британской студии дизайна развитый аэродинамический обвес, узкая L-образная передняя оптика, а в салоне почти прямоугольный руль. Информации о технике нет.

С 2019 года ходили слухи, что General Motors может выделить Corvette в отдельный бренд. Линейка Corvette должна была включать как минимум две электрические модели: четырехдверное купе и кроссовер на платформе Ultium с 800-вольтовой системой и силовой установкой, состоящей из нескольких электромоторов. Однако осенью прошлого года президент General Motors Марк Ройс четко дал понять, что ни о каком отделении Corvette речи не идет.