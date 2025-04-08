Нетаньяху покинул Белый дом: подробности встречи с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул Белый дом после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Позже Нетаньяху выступил с оптимистичным заявлением перед возвращением в Израиль. Израильский премьер заявил, что на встрече с президентом США он обсудил четыре центральных вопроса: Иран, войну в Газе, Турцию и торговые пошлины.

В своем заявлении перед отъездом из Вашингтона премьер-министр постарался подчеркнуть, что они с Трампом действуют единым фронтом:

"Мы согласны с тем, что у Ирана не будет ядерного оружия. Это можно сделать с помощью соглашения, но только если это будет соглашением ливийского образца, когда приходят, взрывают объекты, демонтируют все оборудование под американским контролем и американскими исполнителями, - это хорошо".

"Второй вариант - этого не произойдет. Они просто затянут переговоры, и тогда это военный вариант. Все это понимают. Мы долго это обсуждали", - добавил Нетаньяху.

Сегодня министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что переговоры с США действительно начнутся в субботу, но это будут непрямые переговоры при посредничестве Омана.

Что касается войны в Газе и возвращения заложников, Нетаньяху сообщил, что его усилия по возвращению заложников президент Трамп признал перед всеми:

"Президент посмотрел на меня и сказал присутствовавшим там журналистам: "Этот человек все время работает над освобождением заложников". Я надеюсь, что этим он разрушил ложь, которую все время распространяют в новостях, что я не работаю над этим, что мне все равно. Мне не все равно, и я этим занимаюсь, и мы преуспеем в этом".

Также, по словам Нетаньяху, они с Трампом обсудили переселение жителей сектора в другие страны:

"В настоящее время мы находимся в контакте со странами, которые говорят о возможности принятия большого количества жителей Газы. Это важно, потому что в конечном итоге это то, что должно произойти".

Помимо этого премьер-министр рассказал, что поговорил с Трампом по поводу турецких военных баз в Сирии и Трамп "может выступить посредником в урегулировании этого вопроса с Турцией".

Сегодня появилась информация, что Израиль и Турция ведут секретные переговоры о создании механизма предотвращения конфликтов в Сирии. Переговоры начались после того, как Израиль нанёс авиаудары по нескольким объектам в Сирии, в числе которых базы Хама и T4. Турция планировала разместить свои силы на базе Т4, нападения произошли всего за несколько дней до прибытия турецкой технической группы, которая должна была провести предварительную оценку для начала реконструкции.

Вопрос о пошлинах так и остался открытым, Трамп не объявил о каком-либо снижении 17% пошлин, которые ввел против Израиля.

"Президент Трамп попросил страны сократить свой торговый дефицит с Соединенными Штатами до нуля. Я сказал ему: "Для нас это не так уж сложно. Мы это сделаем". Это самое малое, что мы можем сделать для Соединенных Штатов и их президента, которые так много делают для нас".

После такой декларативной готовности сделать практически все, что захотят американцы, Трамп просто отказался:

"Я не уверен, что снижу тарифы для Израиля, посмотрим. Что несомненно, так это то, что мы заботимся о наших друзьях, но не о наших врагах. Мы много помогаем Израилю, миллиардами долларов. Миллиардами. Четыре миллиарда долларов - поздравляю, кстати".

Издание Walla сообщает причину по которой скорее всего Трамп не отказался от драконовских тарифов в отношении Израиля. Когда Трамп ввел пошлины для торговых партнеров США по всему миру, министр финансов Бецалель Смотрич сделал три заявления, в которых сообщил, что одобрил снижение оставшихся пошлин на импорт из США примерно на 3% и на годовой оборот в 42 миллиона шекелей, которые взимаются в основном с сельскохозяйственной продукции.

Однако это заявление не закончилось ничем, поскольку решение, принятое министром экономики, направляется министру финансов для официального утверждения, а окончательное одобрение должно быть получено Финансовым комитетом. Финансовый комитет так и не собрался, поэтому снижение пошлин не вступило в силу.

Комитет же не собрался потому, что его председатель, Моше Гафни, решил пойти навстречу израильским фермерам и не созывать его до тех пор, пока не будет подписано соглашение между Министерством финансов и деятелями сельского хозяйства, которое компенсирует им будущий ущерб, который будет нанесен снижением тарифов.

Тем не менее Нетаньяху подвел итог встречи словами: "Это был очень хороший визит, очень теплый визит, и есть еще кое-что, о чем вы услышите позже".