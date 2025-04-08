Мошенники постоянно совершенствуют свои схемы

Несмотря на регулярные предупреждения правоохранительных органов, граждане Азербайджана продолжают становиться жертвами киберпреступников, которые с помощью различных мошеннических схем опустошают их банковские счета.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, эти схемы постоянно развиваются, но их основные принципы остаются неизменными. В ведомстве настоятельно рекомендуют гражданам быть бдительными и блокировать любые подозрительные звонки и сообщения, исходящие из-за рубежа, которые касаются их банковских карт. Ответить на них или перейти по ссылкам, ведущим на фальшивые сайты, категорически не рекомендуется. В противном случае, возможно, потеря средств с карты.

7 апреля несколько граждан стали жертвами кибермошенников, потеряв средства на суммы от 50 до 17 450 манатов. Общая сумма ущерба составила около 67 тысяч манатов.

Министерство внутренних дел снова призывает жителей страны с особым вниманием относиться к заманчивым предложениям о заработке, страховании, укреплении банковских счетов и оплате предполагаемых доходов от неизвестных источников. Важно помнить, что личные банковские данные нельзя передавать незнакомым лицам.