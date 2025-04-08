Автор: Мехти Ахмедзаде

На фоне политической напряженности между Тегераном и Парижем французские власти оказались в центре международного скандала: уже более месяца без каких-либо объяснений за решеткой находится гражданка Ирана - 35-летняя Махдие Эсфандиари, проживающая в Лионе.

Информация о ее задержании стала известна не от французских источников, а благодаря вмешательству иранских властей, обеспокоенных внезапной потерей связи с гражданкой. Родственники Эсфандиари обратились за помощью в начале марта, и с тех пор Иран неоднократно направлял запросы Парижу с требованием объяснений.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на пресс-конференции прямо заявил: Франция отказывается предоставить консульский доступ, скрывает правовой статус задержанной и не сообщает причин ареста. При этом французская сторона ограничивается отсылкой к Венской конвенции, не вдаваясь в детали и указывая, что дело находится в ведении МВД и Минюста.

То есть, Франция фактически нарушает сразу несколько ключевых норм международного права:

Право на защиту и справедливое судебное разбирательство, закреплённое в статье 10 Всеобщей декларации прав человека и статье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Запрет на произвольное задержание, согласно статье 9 того же пакта.

Право на консульскую защиту, гарантированное Венской конвенцией о консульских сношениях (1963 г.).

Фактически речь идёт о лишении свободы без объяснения причин и без доступа к юридической помощи - что по определению является произвольным задержанием и нарушением прав человека. Более того, сокрытие обстоятельств дела и нежелание комментировать со стороны Франции вызывают подозрения в политической подоплёке происходящего.

В условиях, когда Запад традиционно позиционирует себя в роли защитника прав человека, подобное поведение одной из ключевых стран ЕС вызывает вопросы.

Всё это не просто юридическая аномалия - это прямое и наглое попрание международного права. Поведение Франции недостойно страны, которая любит поучать других о "свободе" и "демократии". На деле она демонстрирует репрессивную модель, где по политическим соображениям можно тайно лишить свободы человека, не объясняя причин. Сегодня Франция - это государство двойных стандартов, где права человека существуют лишь на бумаге, а громкие лозунги о "европейских ценностях" оборачиваются банальным произволом.