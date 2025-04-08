Сколько рабочих мест будет создано в Карабахе?

К 2030 году в Карабахском регионе будет создано около 150 тысяч рабочих мест

Как сообщает Day.Az, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов в ходе 7-го Политического форума Университета АДА в городе Ханкенди.

Ожидается, что рабочие места охватят широкий спектр отраслей в рамках комплексного подхода к восстановлению и экономической диверсификации региона.

"Правительство планирует трудоустроить от 20 до 25 тысяч человек в государственном секторе, включая администрацию, образование и здравоохранение.

Сельское хозяйство, по прогнозам, обеспечит занятость для 15-17 тысяч человек, что позволит возродить традиционное земледелие и животноводство в регионе", - сказал он.

Также поддержка предпринимательства и местного бизнеса создаст 10 000-11 500 рабочих мест.

Кроме того, он добавил, что Агдамский промышленный парк, являющийся одной из флагманских зон развития, сам по себе обеспечит около 5 тысяч рабочих мест в производственном и логистическом секторах.

Использование минеральных ресурсов региона позволит создать 1 500-2 000 новых рабочих мест в горнодобывающей промышленности и смежных отраслях.

В рамках планов по восстановлению объектов культурного наследия и природных достопримечательностей, туризм создаст от 1 000 до 1 500 рабочих мест.