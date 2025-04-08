ВОЗ предупредила о вероятности глобальной угрозы

Новая пандемия рано или поздно случится, и это "не теоретический риск", а "эпидемиологическая определенность". Такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Выступая на открытии 13-й сессии Межправительственного переговорного органа (МППО), занимающегося подготовкой соглашения о предотвращении пандемий, он напомнил о тяжелых последствиях вспышки COVID-19 в мире, подчеркнув, что "следующая пандемия не будет ждать". По словам Гебрейесуса, ее возникновение - "это не теоретический риск, это эпидемиологическая определенность". Глава ВОЗ повторил ранее высказанное им предположение о том, что новая пандемия может разразиться "через 20 лет или более, а может и завтра". "Но это произойдет, и в любом случае мы должны быть готовы", - констатировал он.

"По официальным данным, [от COVID-19] погибли 7 млн человек, но мы оцениваем истинное число в 20 млн. И в дополнение к человеческим потерям пандемия уничтожила более $10 трлн в мировой экономике", - сказал Гебрейесус.

Он выразил уверенность в возможности достижения консенсуса на переговорах о пандемическом соглашении. Глава ВОЗ при этом заверил, что такой договор "никоим образом не ущемит суверенитет" какого-либо государства-члена ВОЗ, а наоборот - "укрепит национальный суверенитет и международные действия".