https://news.day.az/society/1743162.html В Гяндже найдены 2 трупа На горячую линию МЧС "112" поступило сообщение о том, что в Гяндже по некоторым адресам два человека находятся в своих домах в беспомощном состоянии. Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, для оказания помощи были направлены спасательные группы Гянджинского регионального центра МЧС.
В Гяндже найдены 2 трупа
На горячую линию МЧС "112" поступило сообщение о том, что в Гяндже по некоторым адресам два человека находятся в своих домах в беспомощном состоянии.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, для оказания помощи были направлены спасательные группы Гянджинского регионального центра МЧС.
В ходе поисково-спасательных работ были обнаружены тела двух погибших.
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