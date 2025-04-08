В Гяндже найдены 2 трупа

На горячую линию МЧС "112" поступило сообщение о том, что в Гяндже по некоторым адресам два человека находятся в своих домах в беспомощном состоянии.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, для оказания помощи были направлены спасательные группы Гянджинского регионального центра МЧС.

В ходе поисково-спасательных работ были обнаружены тела двух погибших.