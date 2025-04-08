Мамедбагир Алиев награжден орденом "Шараф".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, за большие заслуги в развитии связей между Азербайджаном и Россией и многолетнюю плодотворную общественную деятельность Мамедбагир Джавад оглу Алиев награжден орденом "Шараф".