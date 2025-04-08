https://news.day.az/officialchronicle/1743071.html Мамедбагир Алиев награжден орденом "Шараф" - Распоряжение Мамедбагир Алиев награжден орденом "Шараф". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Мамедбагир Алиев награжден орденом "Шараф" - Распоряжение
Мамедбагир Алиев награжден орденом "Шараф".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, за большие заслуги в развитии связей между Азербайджаном и Россией и многолетнюю плодотворную общественную деятельность Мамедбагир Джавад оглу Алиев награжден орденом "Шараф".
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