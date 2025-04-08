Иран заинтересован в развитии отношений с Азербайджаном во всех сферах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказала министр дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседатель Азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Фарзане Садег во время встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 8 апреля в Баку.

Фарзане Садег еще раз подчеркнула, что наши народы связывают исторические, культурные, религиозные и родственные узы.

Гостья отметила, что проведение заседания Межправительственной совместной комиссии в преддверии запланированного визита Президента Ирана в Азербайджан крайне важно с точки зрения обсуждения важных вопросов повестки дня.