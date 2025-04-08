Самый дорогой игрок мира может сменить клуб

Норвежский нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд может покинуть команду в ближайшие месяцы. Об этом сообщает El Nacional, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Источник утверждает, что 24-летний футболист рассматривает возможную смену клуба из-за неудовлетворительных результатов команды в последнее время. За Холандом следят французский "ПСЖ" и немецкая "Бавария". Английскому клубу будет сложно, в случае чего, удержать игрока, несмотря на рекордный контракт до 2034-го года.