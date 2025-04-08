https://news.day.az/world/1743233.html

США продолжат вводить пошлины на импорт

Соединённые Штаты продолжат вводить пошлины на импорт и параллельно вести переговоры с торговыми партнёрами. Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. "Ответные пошлины продолжат вводиться по мере того, как ведутся переговоры по этим сделкам", - сказала она.