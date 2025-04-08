https://news.day.az/world/1743233.html США продолжат вводить пошлины на импорт Соединённые Штаты продолжат вводить пошлины на импорт и параллельно вести переговоры с торговыми партнёрами. Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. "Ответные пошлины продолжат вводиться по мере того, как ведутся переговоры по этим сделкам", - сказала она.
США продолжат вводить пошлины на импорт
Соединённые Штаты продолжат вводить пошлины на импорт и параллельно вести переговоры с торговыми партнёрами.
Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
"Ответные пошлины продолжат вводиться по мере того, как ведутся переговоры по этим сделкам", - сказала она.
По словам Левитт, пошлины принесут американской экономике "триллионы долларов".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре