США продолжат вводить пошлины на импорт

Соединённые Штаты продолжат вводить пошлины на импорт и параллельно вести переговоры с торговыми партнёрами.

Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Ответные пошлины продолжат вводиться по мере того, как ведутся переговоры по этим сделкам", - сказала она.

По словам Левитт, пошлины принесут американской экономике "триллионы долларов".