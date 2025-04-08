https://news.day.az/society/1743080.html Результаты экзаменов в Азербайджане будут проверять по-новому Ведется работа по применению искусственного интеллекта (ИИ) в проверке результатов экзаменов. Как сообщает Day.Az, об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил начальник отдела Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Айдын Гасымов.
Результаты экзаменов в Азербайджане будут проверять по-новому
Ведется работа по применению искусственного интеллекта (ИИ) в проверке результатов экзаменов.
Как сообщает Day.Az, об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил начальник отдела Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Айдын Гасымов.
Он отметил, что применение искусственного интеллекта для проверки результатов экзаменов считается новшеством в мире, требует времени и изучения.
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